Son dakika... Erdoğan, Sisi ile görüştü
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında son durum ele alındı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında son durum ele alındı.
İletişim Başkanlığı, konuyla ilgili açıklama yayımladı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 20, 2023
Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları…
BATILI ÜLKELERE TEPKİ
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti."
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