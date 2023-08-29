Erdoğan-Putin zirvesinde son viraj: Görüşmede hangi konular ele alınacak?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:53

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:53

Üst düzey Türk yetkili, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Eylül'de başlayacak BM Genel Kurulu'nun 78. oturumundan önce Eylül ayında görüşmeyi beklediğini öne sürdü.

TASS'a konuşan yetkili, "Erdoğan ve Putin, BM Genel Kurulu açılmadan önce bir araya gelecekler. Bundan daha geç değil" diyerek, kesin tarihin hala görüşüldüğünü söyledi.

İki liderin Ukrayna'daki savaşa "barışçıl bir çözüm bulma olasılıklarını etraflıca ele almayı" planladıklarını belirten yetkili, tahul anlaşmasını da görüşeceklerini dile getirdi.

Yetkili, "Ankara, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'de yaptığı son açıklama da dahil olmak üzere, tahıl anlaşmasının ilk versiyonunun, tedarik rotası açısından varsayımsal alternatiflerden farklı olarak daha tercih edilebilir olduğunu defalarca dile getirdi. İki lider Rusya'da genel olarak anlaşmanın önceki haliyle yeniden canlandırılmasını görüşecek. Ancak ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl tedariki için olası alternatif yollar da gündemde olacak" dedi.

BLOOMBERG NE YAZMIŞTI?

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Erdoğan'ın gelecek hafta Putin'le Rusya'da bir araya gelmeyi planladığı belirtildi.

Haberde Erdoğan'ın Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesinden önce 8 Eylül'de Rusya'ya seyahat etmesinin gündemde olduğu ve görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi’nin geleceğinin görüşüleceği aktarıldı.

Bloomberg haberinde, “Erdoğan’ın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni canlandırmak üzere önümüzdeki hafta Rusya’da Putin ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan, 8 Eylül’de Rusya’ya gidebilir” ifadesi kullanıldı.