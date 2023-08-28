Putin gelmekten vazgeçti, Erdoğan gidiyor: Moskova'da 8 Eylül'de yüz yüze görüşme

Yayınlanma: 28.08.2023 - 17:58

Güncelleme: 28.08.2023 - 18:17

ABD'nin önde gelen finans yayınlarından Bloomberg, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Rusya'da bir araya gelmeyi planladığı belirtildi. Haberde Erdoğan'ın Hindistan'da yapılacak G-20 zirvesinden önce 8 Eylül'de Rusya'ya seyahat etmesinin gündemde olduğu ve görüşmede Karadeniz Tahıl Girişimi’nin geleceğinin görüşüleceği aktarıldı.

Bloomberg haberinde, “Erdoğan’ın Karadeniz Tahıl Girişimi’ni canlandırmak üzere önümüzdeki hafta Rusya’da Putin ile görüşmesi bekleniyor… Erdoğan, 8 Eylül’de Rusya’ya gidebilir” ifadesi kullanıldı.

Erdoğan geçen hafta Macaristan dönüşünde yaptığı açıklamada, eylülde "fırsat bulunursa" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşebileceğini ve yakında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya gidebileceğini ifade etmişti.

AKP SÖZCÜSÜ ÇELİK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan’ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, AKP MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir” dedi.

KREMLİN: YAKINDA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞEBİLİR

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Peskov, Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmenin yakında gerçekleşeceğini ve bu konuda bilgilendirme yapılacağını bildirdi.