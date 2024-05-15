Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya saldırıyı kınadı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 20:56

Güncelleme: 15.05.2024 - 20:56

Erdoğan açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

Erdoğan, mesajında "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum. Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden, Slovakya'da 3 dönemdir başbakanlık koltuğundaki Fico, yakındaki bir hastaneye sevk edildi.

Saldırgan, emniyet güçleri tarafından yakalandı.