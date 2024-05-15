Erdoğan'dan patronlara 'ortak'lık mesajları: Yine 'gemi'den seslendi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:16

Güncelleme: 15.05.2024 - 15:16

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Türkiye olarak küresel ekonominin genel seyrinden maalesef biz de etkileniyoruz. 6 şubat depremlerinde 53 bini aşkın insanımız hayatını kaybederken 850 bin bağımsız bölüm kullanılmaz hale geldi.

Depremzede illerimizin toparlanması için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi bu arkadaşlarımızdır. Mali idareler seçimlerinde sandıkta bedel ödeme pahasına kararlı duruşumuzu bozmadık.

"KRİTİK ADIMLAR ATIYORUZ"

Şahsi ikbalimiz için ülkemize ilave yük oluşturacak hiçbir adım atmadık, bundan sonra da atmayacağız. Bugün bize serzenişte bulunanlar yarın bize hayır dua edecektir. Ekonomi programımızın neticelerini görmeye başladık.

Dış talepteki zayıf görünüme ve depremin etkilerine rağmen cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Bizim için hayati önem taşıyan diğer konu istihdamdır. İşsizlik oranı son 11 yılın en düşüğündedir. Arz talep dengesizliğini mutlaka gidereceğiz.

Nitelikli istihdamı artırmaya yönelik politikalara ağırlık vereceğiz. Ülkemizin risk primi giderek düşüyor. Dış finansmana erişim kolaylaşıyor. Orta vadeli programımızı güçlendirecek kritik adımlar atıyoruz.

"3 TEMEL ÖNCELİĞİMİZ VAR"

Programın güçlendirilmesinde 3 temel önceliğimiz var. Türkiye hem üreterek büyümek hem de kaynaklarını en verimli şekilde kollanmak zorunda olan bir ülkedir. Alın terimizden ve bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye bel bağlayamayız.

Biz tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu malının korunmasına ihtimam göstermiş bir ülkeyiz. Bu pakete birlikte çok güçlü bir uygulama modelini hayata geçirtiyoruz. Tedbirler tüm kamuyu kapsıyor. Tasarruf tedbirlerine tüm kamu kuruluşu ve personeli uymak zorundadır.

"AYNI GEMİNİN YOLCULARIYIZ"

Hepimiz Türkiye gemisinin yolcularıyız. Bu gemiyi fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak ortak görevimizdir. Her kim geminin tabanında delik açmaya yeltenirse ona engel olmak da müşterek menfaatimizedir. Meselelerimiz ortak olduğuna göre çözüme de ortak akılla ortak iradeyle birlikte varmalıyız. Bu anlayışla çalıştığımız sürece başarı da hepimize ait olacak.”