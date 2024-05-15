Son Dakika… Erdoğan'la görüşeceği iddia edilmişti... Bakanlıktan açıklama geldi!
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın TBMM’de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği, saat 16.00’da Erdoğan ile görüşeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddia hakkında Bakanlıktan açıklama geldi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kurmaylarını AKP Genel Merkezine çağırmış, toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.
Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıya Saray’da devam etmişti.
Sabah’ın aktardığına göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın saat 16.00'da TBMM'de katılacağı Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplantısını iptal ettiği ve Erdoğan ile saat 16.00'da görüşeceği iddia edilmişti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Söz konusu iddiaya yönelik İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlık yetkilileri, "Saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bakanımız ile görüşeceği hakkında haber yayılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir" mesajını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, AKP grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve "Sabredin, açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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