Erdoğan, Stoltenberg ve Duda ile görüştü

Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:33

Güncelleme: 19.09.2023 - 09:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Genel Sekreteri Hens Stoltenberg ile BM 78’inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DUDA İLE GÖRÜŞTÜ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile Türkevi’nde bir araya geldi.

Duda ile yaklaşık yarım saat süren görüşmesinin ardından Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Türkevi’nde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel meseleleri de ele alma fırsatı bulduk. Sayın Duda ile görüşmemizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.