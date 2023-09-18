Erdoğan, Elon Musk ile bir araya geldi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:16

Güncelleme: 18.09.2023 - 07:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), Türkevin'de SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ı kabul etti.

Görüşmede Erdoğan Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nden bahsetti.

ELON MUSK'A ÇAĞRI YAPTI

TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

TEKNOFEST'E DAVET ETTİ

Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet etti.

Erdoğan, görüşmeye Elon Musk'ın yanında katılan oğlu 'AE A-XII'e top hediye ederken Musk'a ise 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı kitabını hediye etti.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tesla ile SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın "halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade ettiğini" bildirdi.

Kacır, X sosyal medya platformunda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye, teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. ????



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ev sahipliğinde New York’da Türk Evi’nde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Cumhurbaşkanımız @Tesla ve @SpaceX kurucusu @ElonMusk’ı Türkiye’de yatırıma davet etti.… pic.twitter.com/pL90hW39xL — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) September 17, 2023

Paylaşımında, Türkiye'nin teknoloji öncülerinin ilgi odağı olmaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, Türkevi'ndeki programda, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Musk'ı Türkiye'de yatırıma davet ettiğini belirtti.

Kacır, Erdoğan'ın "Togg ile Türkiye'nin elektrikli araç üretimine adım attığını, Tesla'nın Avrupa'daki 2, dünyadaki 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için destek vermeye hazır olduğunu" söylediğini vurgulayarak, "Elon Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin Tesla yatırımı için en önemli adaylar arasında olacağını ifade etti" açıklamasını yaptı.

Musk'ın aynı zamanda "Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye'nin yetkili kurumlarıyla çalışmayı ve Türkiye ile işbirliği yapmayı arzu ettiğini" ilettiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız, insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde dünyanın en başarılı ülkesi, yüksek teknolojide en önemli üretici ülkelerden biri olduğumuzu anlattı. Geleceğin savaşlarının gelişmiş SİHA'lar arasında gerçekleşeceğine inandığını söyleyen Musk, Türk İHA'larına yönelik dünyadaki ilginin farkında olduğunu teyit etti."

Kacır, Türkiye'yi dünyanın teknoloji üslerinden biri yapmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.