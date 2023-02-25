Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti
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