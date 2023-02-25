Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 15:14
Erdoğan ve Aliyev bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki depremlerin ardından taziye ve destek ziyaretinde bulunan Aliyev'i Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti

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Erdoğan Aliyev

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