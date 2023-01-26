Erdoğan ve Barzani'den görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken, açıklama yapılmadı.
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