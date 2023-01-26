Erdoğan ve Barzani'den görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

DHA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:26
Erdoğan ve Barzani'den görüşme
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirilirken, açıklama yapılmadı. 

 


Erdoğan BARZani görüşme

İlgili Haberler

Irak'ta IŞİD mensubu 14 kişiye idam cezası

Irak'ta IŞİD mensubu 14 kişiye idam cezası
Irak’ta halka düşük fiyatla yumurta, un ve tavuk satılacak

Irak’ta halka düşük fiyatla yumurta, un ve tavuk satılacak

En Çok Okunan Haberler