Irak'ta IŞİD mensubu 14 kişiye idam cezası

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 17:17

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 17:17

IŞİD tarafından Irak'ın Tikrit bölgesinde bulunan Speicher askeri üssünden kaçırılan ve infaz edilen Şii askeri öğrencilerin mahkemesi görüldü.

AFP'nin haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Rusafa Ceza Mahkemesi, 2014'te bin 700 öğrenciyi öldürmekle suçladığı 14 IŞİD terör örgütü mensubuna idam cezası verdi.

Speicher katliamı olarak bilinen infazın ardından çok sayıda Şii, IŞİD'e karşı savaşmak için gönüllü olarak Irak milislerine katıldı.

IŞİD, katliamda öldürülen çok sayıda cesedi Dicle nehrine atmış, çok sayıda cesedi ise toplu mezarlara gömmüştü.