Erdoğan ve Lapid'in BM'de görüşeceği iddia edildi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 12:36

İsrail-Türkiye arasında normalleşme süreci devam ederken, iki ülke liderleri arasında üst düzey yeni bir görüşme iddiası gündeme geldi.

Şarkul Avsat'a konuşan İsrailli kaynaklar, İsrail Başbakanı Yair Lapid ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Salı günü New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturum aralarında bir araya geleceğini ileri sürdü.

İsrailli kaynaklar, Türk ve İsrailli yetkililerin BM Genel Kurulu'nda gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerin "tam olarak yeni bir sürece" gireceğini ilan edeceklerini öne sürdü.

Kaynaklar ayrıca, iki ülkenin karşılıklı olarak atayacağı büyükelçilerin isimlerinin de açıklanması beklendiğini kaydetti.

"SAVAŞ GEMİSİ YAKIT İKMALİ YAPTI"

İsrailli kaynaklar, geçtiğimiz günlerde bir Türk savaş gemisinin İsrail'in Hayfa Limanı'nı ziyaret etmesine de değindi.

Kaynaklar, geminin, NATO deniz görevi kapsamında Hayfa limanına yanaşıp "yakıt ikmali" yaptığını belirtirken, İsrail donanması ile ortak bir eğitime "katılmadığını" söyledi.