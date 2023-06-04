Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesi sona erdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün yaptığımız görüşmede Daimi Müşterek Mekanizmanın müteakip toplantısının 12 Haziran haftasında tekrardan toplanması üzerine mutabık kaldık. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır, aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya üyelik katılım sürecinin bir an önce tamamlanmasını görmeyi arzu ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin
ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gazetecilere açıklamalarda
bulundu. Stoltenberg, "Türkiye son derece önemli ve değerli bir NATO
müttefikidir ve ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar son olarak
Kosova'daki barışı koruma misyonuna sağlanan birlikleri de kapsamaktadır. Bu
katkılar hali hazırda gerilimlerin yükseldiği durumda son derece önem arz
etmektedir. Türkiye'ye Kuzey Kosova'ya katkıda bulunduğu ve birlikler gönderdiği
için teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda, Irak'ın kuvvetlerinin NATO
kapsamındaki eğitimlerine de destek sağlamaktadır. Önceden tanımlanmış
kuvvetlerinin NATO'nun Macaristan'daki çok uluslu muharebe grubuna
tanımlamıştır. Türkiye aynı zamanda Ukrayna'ya da güçlü destek vermektedir.
Bunun aynı zamanda Karadeniz'deki tahıl girişimindeki liderliğini de
kapsamaktadır. Buraya birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depreme yönelik
dayanışmamı göstermek için de gelmiştim. Bu zamandan bu yana, NATO depreme
yönelik müdahalelere büyük katkı sağlamıştır ki, bu binlerce insana geçici
barınak sağlanmasını da kapsamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan
görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. Yüksek
katılımdan dolayı Türk milletine de takdir ve saygılarımı sundum"
dedi.
"İSVEÇ KAYDA DEĞER VE SOMUT ADIMLAR ATMIŞTIR"
Stoltenberg,
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak zirvesinde
gündeme alınacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. NATO'nun
Ukrayna'ya güçlü desteğine, caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendirmek
için atılması gereken adımları, Kosova'daki varlığımızın önemini ve tabi ki de
terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle olan mücadelemizi ele aldık. Aynı zamanda
İsveç'in NATO üyeliğine yönelik sürecini de ele aldık. Türkiye'nin meşru
güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz
kalmamıştır. İsveç, kayda değer ve somut adımlar atmıştır. Türkiye'nin
endişelerini karşılamak istemektedir. Ki bunlar İsveç anayasasının
değiştirilmesini, silah ambargosunun sonlandırılmasını, PKK dahil terörizmle
mücadelede iş birliğini artırılmasını kapsamaktadır. Geçtiğimiz birkaç gün
içerisinde terörizmle mücadele yasasında önemli değişiklikler yürürlüğe
girmiştir. Dolayısıyla İsveç, taahhütlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda
Türkiye'ye, NATO'ya karşı İsveç'te yapılan gösterileri görmenin zorluklar
yarattığını biliyorum" diye konuştu.
"NATO'YA ÜYELİK İSVEÇ'İ DAHA GÜÇLÜ YAPACAKTIR"
Stoltenberg, "Açıkça söylüyorum. Toplanma ve ifade özgürlüğü
demokratik toplumlarımızın temel değerleri arasındadır ve korunmalı ve
gözetilmelidirler. Bununla birlikte, bahse konu gösterilerin niye yapıldığını da
hatırlamamız gerekmektedir. Bu gösterileri organize edenler İsveç'in NATO'ya
katılmasına engel olmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda İsveç'in Türkiye'yle
yaptığı terörizmle mücadele iş birliğini de baltalamak istemektedirler. Aynı
zamanda NATO'yu zayıflatmaktadırlar. Onlara başarmaları için izin vermemeliyiz.
Türkiye, Finlandiya ve İsveç, geçtiğimiz sene yapılan NATO Madrid Zirvesi'nde
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin yolunu açan üçlü bir anlaşma
imzalamışlardır. Bu anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizmanın
özellikle terörizmle mücadelede önemli bir rolü vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la
bugün yaptığımız görüşmede daimi müşterek mekanizmanın müteakip toplantısının 12
Haziran haftasında tekrardan toplanması üzerine mutabık kaldık. NATO'ya üyelik
İsveç'i daha güçlü yapacaktır, aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü
yapacaktır. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya üyelik katılım sürecinin bir an önce
tamamlanmasını görmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
"İSVEÇ, FİNLANDİYA VE TÜRKİYE ARTIK ÇOK DAHA YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR"
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Haziran'daki toplantıya İsveç'in NATO üyesi olarak katılıp katılmayacağı
sorusuna Stoltenberg, "Bence bunun çoktan zamanı geldi. Tüm müttefikler
bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Madrid'de kritik kararlar aldı. Türkiye de bu
kararlara katılarak İsveç'i ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etti. Bundan beri
Finlandiya bildiğiniz üzere ittifaka üye oldu. İsveç ise NATO'ya çok daha
yaklaştı. Bunun yanı sıra İsveç Madrid Zirvesi'nde alınan kararlar gereği
oldukça önemli başka kararlar da aldı. Biliyorsunuz, bir daimi işbirliği
mekanizması kuruldu. Bunun dışında İsveç'in silah ihracatında artık çok daha
rahat bir rejim uyguladığını görüyoruz. İsveç aynı zamanda anayasasını
değiştirdi, Türkiye'ye yönelik ambargolarını kaldırdı dolayısıyla artık gelinen
noktada İsveç'ten Türkiye'ye bir silah ihracatı yapılması herhangi bir müttefike
yapılan ihracattan hiçbir farksız bir işlem halini aldı. Dolayısıyla İsveç,
Finlandiya ve Türkiye artık çok daha yakın bir şekilde çalışıyorlar. Bu da bizi
mutlu ediyor" dedi.
"700 ASKERİN BÖLGEYE İNTİKALİ SÜRECİNDEYİZ"
Kosova'da Türk askerlerini ve NATO askerlerini nasıl bir
sürecin beklediği sorusuna da Stoltenberg, "Kosova'da son olanlar artan
gerilimleri ve maalesef NATO askerlerini saldırıları da kapsamaktadır. Tamamen
provoke edilmeksizin gerçekleştirilen saldırılar maalesef KFOR askerlerini ve
barışı tehlikeye atmaktadır. KFOR ve NATO ilgili tüm NATO ve Birleşmiş Milletler
Güvenlik konseyi kararları uyarınca tarafsız bir şekilde ve Kosova'nın tüm
vatandaşlarını koruyacak şekilde faaliyetlerine devam edecektir. Türkiye'nin
Kosova'daki NATO varlığına ilave birliklerle katkıda bulunması kararından dolayı
müteşekkirim. Hali hazırda NATO'nun operasyonel rezervlerinden 700 askerin
bölgeye intikali sürecindeyiz ve Türkiye bu sürece liderlik etmektedir.
Görevimizi yerine getirebilmek adına aldığımız bu ihtiyati tedbirleri
gerektiğinde değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Hem Priştine hem Belgrad sorumlu
davranışa davet ediyoruz ve sürecin tırmanmasının durması ve sakinleşmesi için
üzerlerine düşen adımları atmalarını bekliyoruz. Hali hazırda barışa ulaşmak
için tek seçenek olarak gördüğümüz AB kolaylaştırıcılığındaki diyaloga da
angajmanlarını sürdürmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.
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