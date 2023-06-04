Erdoğan ve Stoltenberg görüşmesi sona erdi

Yayınlanma: 04.06.2023 - 18:10

Güncelleme: 04.06.2023 - 18:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye son derece önemli ve değerli bir NATO müttefikidir ve ittifaka kritik katkılar sağlamaktadır. Bu katkılar son olarak Kosova'daki barışı koruma misyonuna sağlanan birlikleri de kapsamaktadır. Bu katkılar hali hazırda gerilimlerin yükseldiği durumda son derece önem arz etmektedir. Türkiye'ye Kuzey Kosova'ya katkıda bulunduğu ve birlikler gönderdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda, Irak'ın kuvvetlerinin NATO kapsamındaki eğitimlerine de destek sağlamaktadır. Önceden tanımlanmış kuvvetlerinin NATO'nun Macaristan'daki çok uluslu muharebe grubuna tanımlamıştır. Türkiye aynı zamanda Ukrayna'ya da güçlü destek vermektedir. Bunun aynı zamanda Karadeniz'deki tahıl girişimindeki liderliğini de kapsamaktadır. Buraya birkaç ay önce korkunç yıkıma neden olan depreme yönelik dayanışmamı göstermek için de gelmiştim. Bu zamandan bu yana, NATO depreme yönelik müdahalelere büyük katkı sağlamıştır ki, bu binlerce insana geçici barınak sağlanmasını da kapsamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmemde kendisini yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ettim. Yüksek katılımdan dolayı Türk milletine de takdir ve saygılarımı sundum" dedi.



"İSVEÇ KAYDA DEĞER VE SOMUT ADIMLAR ATMIŞTIR"

Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, NATO'nun önümüzdeki ay yapılacak zirvesinde gündeme alınacak konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. NATO'nun Ukrayna'ya güçlü desteğine, caydırıcılık ve savunmamızı daha da güçlendirmek için atılması gereken adımları, Kosova'daki varlığımızın önemini ve tabi ki de terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle olan mücadelemizi ele aldık. Aynı zamanda İsveç'in NATO üyeliğine yönelik sürecini de ele aldık. Türkiye'nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç, kayda değer ve somut adımlar atmıştır. Türkiye'nin endişelerini karşılamak istemektedir. Ki bunlar İsveç anayasasının değiştirilmesini, silah ambargosunun sonlandırılmasını, PKK dahil terörizmle mücadelede iş birliğini artırılmasını kapsamaktadır. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde terörizmle mücadele yasasında önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla İsveç, taahhütlerini tamamlamıştır. Aynı zamanda Türkiye'ye, NATO'ya karşı İsveç'te yapılan gösterileri görmenin zorluklar yarattığını biliyorum" diye konuştu.



"NATO'YA ÜYELİK İSVEÇ'İ DAHA GÜÇLÜ YAPACAKTIR"

Stoltenberg, "Açıkça söylüyorum. Toplanma ve ifade özgürlüğü demokratik toplumlarımızın temel değerleri arasındadır ve korunmalı ve gözetilmelidirler. Bununla birlikte, bahse konu gösterilerin niye yapıldığını da hatırlamamız gerekmektedir. Bu gösterileri organize edenler İsveç'in NATO'ya katılmasına engel olmaya çalışmaktadır. Aynı zamanda İsveç'in Türkiye'yle yaptığı terörizmle mücadele iş birliğini de baltalamak istemektedirler. Aynı zamanda NATO'yu zayıflatmaktadırlar. Onlara başarmaları için izin vermemeliyiz. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, geçtiğimiz sene yapılan NATO Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin yolunu açan üçlü bir anlaşma imzalamışlardır. Bu anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizmanın özellikle terörizmle mücadelede önemli bir rolü vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bugün yaptığımız görüşmede daimi müşterek mekanizmanın müteakip toplantısının 12 Haziran haftasında tekrardan toplanması üzerine mutabık kaldık. NATO'ya üyelik İsveç'i daha güçlü yapacaktır, aynı zamanda NATO'yu ve Türkiye'yi de daha güçlü yapacaktır. Dolayısıyla İsveç'in NATO'ya üyelik katılım sürecinin bir an önce tamamlanmasını görmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.



"İSVEÇ, FİNLANDİYA VE TÜRKİYE ARTIK ÇOK DAHA YAKIN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR"

12 Haziran'daki toplantıya İsveç'in NATO üyesi olarak katılıp katılmayacağı sorusuna Stoltenberg, "Bence bunun çoktan zamanı geldi. Tüm müttefikler bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Madrid'de kritik kararlar aldı. Türkiye de bu kararlara katılarak İsveç'i ve Finlandiya'yı üyeliğe davet etti. Bundan beri Finlandiya bildiğiniz üzere ittifaka üye oldu. İsveç ise NATO'ya çok daha yaklaştı. Bunun yanı sıra İsveç Madrid Zirvesi'nde alınan kararlar gereği oldukça önemli başka kararlar da aldı. Biliyorsunuz, bir daimi işbirliği mekanizması kuruldu. Bunun dışında İsveç'in silah ihracatında artık çok daha rahat bir rejim uyguladığını görüyoruz. İsveç aynı zamanda anayasasını değiştirdi, Türkiye'ye yönelik ambargolarını kaldırdı dolayısıyla artık gelinen noktada İsveç'ten Türkiye'ye bir silah ihracatı yapılması herhangi bir müttefike yapılan ihracattan hiçbir farksız bir işlem halini aldı. Dolayısıyla İsveç, Finlandiya ve Türkiye artık çok daha yakın bir şekilde çalışıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.



"700 ASKERİN BÖLGEYE İNTİKALİ SÜRECİNDEYİZ"

Kosova'da Türk askerlerini ve NATO askerlerini nasıl bir sürecin beklediği sorusuna da Stoltenberg, "Kosova'da son olanlar artan gerilimleri ve maalesef NATO askerlerini saldırıları da kapsamaktadır. Tamamen provoke edilmeksizin gerçekleştirilen saldırılar maalesef KFOR askerlerini ve barışı tehlikeye atmaktadır. KFOR ve NATO ilgili tüm NATO ve Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi kararları uyarınca tarafsız bir şekilde ve Kosova'nın tüm vatandaşlarını koruyacak şekilde faaliyetlerine devam edecektir. Türkiye'nin Kosova'daki NATO varlığına ilave birliklerle katkıda bulunması kararından dolayı müteşekkirim. Hali hazırda NATO'nun operasyonel rezervlerinden 700 askerin bölgeye intikali sürecindeyiz ve Türkiye bu sürece liderlik etmektedir. Görevimizi yerine getirebilmek adına aldığımız bu ihtiyati tedbirleri gerektiğinde değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Hem Priştine hem Belgrad sorumlu davranışa davet ediyoruz ve sürecin tırmanmasının durması ve sakinleşmesi için üzerlerine düşen adımları atmalarını bekliyoruz. Hali hazırda barışa ulaşmak için tek seçenek olarak gördüğümüz AB kolaylaştırıcılığındaki diyaloga da angajmanlarını sürdürmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.

