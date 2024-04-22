Erdoğan, yıllar sonra Irak'a geldi: Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak!

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:45

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve diğer yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek.

Daha sonra Erdoğan ile Sudani’nin ortak basın toplantısı düzenlenleyeceği, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacağı kaydedildi.

Erdoğan'ın, temasları çerçevesinde akşam saat 18.00’de Erbil'e ziyaret gerçekleştireceği belritildi.