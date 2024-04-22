Erdoğan, yıllar sonra Irak'a geldi: Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak!

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 12 yıl sonra ilk kez Irak'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, başkent Bağdat'a ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:45
Erdoğan, yıllar sonra Irak'a geldi: Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak!
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaştı.

Erdoğan, Bağdat Uluslararası Havalimanında Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve diğer yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç’ın aralarında bulunduğu kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Latif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile görüşecek.

Daha sonra Erdoğan ile Sudani’nin ortak basın toplantısı düzenlenleyeceği, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacağı kaydedildi.

Erdoğan'ın, temasları çerçevesinde akşam saat 18.00’de Erbil'e ziyaret gerçekleştireceği belritildi.


ırak haberleri bağdat haberleri

İlgili Haberler

Yöneticiliği bırakıp 'arıcı' oldu: 'Bu kararı vermemde en büyük faktör...'

Yöneticiliği bırakıp 'arıcı' oldu: 'Bu kararı vermemde en büyük faktör...'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a hareket etti
Avrupalı mutfakta doğalgazı bırakıyor

Avrupalı mutfakta doğalgazı bırakıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı

İzmir’de rehin alma olayı: Firari hükümlü Yılmaz Dai tutuklandı
CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'

CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki görevinden istifa etti: 'Lütfü Savaş'a aleyhte çalıştılar'
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...

Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...
Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti

Evinde kaldığı arkadaşını öldürdü! Yurtdışına kaçtı: Telefonla itiraf etti
Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!

Ele başı ‘Fatma’… Çakallarla Dans’ın kadın versiyonu geliyor!