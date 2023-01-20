Erdoğan Zelenski ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

AA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 18:09
Erdoğan Zelenski ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Zelenski arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Vladimir Zelenskiy Volodimir Zelenski

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