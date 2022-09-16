Erdoğan, Zirve öncesi Çin ve Moğol liderler ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta Çin Devlet Başkanı Şi ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

AA
16 Eylül 2022 Cuma, 08:50
Erdoğan, Zirve öncesi Çin ve Moğol liderler ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'ta ikili temasları kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

Erdoğan ve Şi Cinping'in Özbekistan Devlet Başkanı Yazlık Sarayı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

MOĞOL LİDER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Özbekistan'ın Semerkant kentinde, ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Savitsky Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

 


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