Miçotakis'ten Türkiye'ye Lozan mesajı: Antlaşmanın yüzyıllarca geçerliliği olduğunu anlamalı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin adımlarının Lozan Antlaşması'nı "ihlal ettiğini" öne sürdü.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir etkinlikte Türkiye'ye mesajlar gönderdi.
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin adımlarının Lozan Antlaşması'nı "ihlal ettiğini" ileri sürerek, Ankara'nın "saldırgan politikasına karşı çıktıklarını" söyledi.
Miçotakis, ülkesinin "diplomasi kalkanıyla, güçlü ittifakları ve silahlı kuvvetlerin caydırıcılığı ile yoluna devam edeceğini" dile getirdi.
Miçotakis, Lozan Antlaşması'na da atıfta bulunarak, Türkiye'nin, bu antlaşmanın "yüzyıllarca geçerli olduğunu anlaması" gerektiğini savundu.
Miçotakis şöyle devam etti:
"Küçük Asya Felaketi ve 1947'de Oniki Ada'nın entegrasyonu ülkenin nihai coğrafi taslağını belirledi. Türkiye'nin İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada'daki Yunan kültürünü kökünden sökerek ihlal etmesine rağmen aynı coğrafyayı paylaşmaya çalışıyoruz. Fakat, yine de Türkiye egemenlik haklarımızı sorgulayarak net hükümleri baltalıyor."
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