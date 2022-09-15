Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Revizyonist dış politikadan dönmek için geç değil

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:08

Son dönemde tırmanan Türkiye-Yunanistan gerilimine bir açıklama da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan geldi.

Dışişleri Bakanı, MetroPOLL araştırma şirketinin analizine atıfta bulunarak "Yunan karşıtı çıkışların, Türk halkında bir etkisi yok" açıklamasında bulundu.

Atina Haber Ajansı'na göre Nikos Dendias, "Türk kamuoyu, Türk liderlerinin Yunan karşıtı hezeyanlarını yutmuyor gibi görünüyor. Üzgünüm ancak Türk muhalefeti, Türk iktidarının söylediklerinden daha da kabul edilemez şeyler söylüyor. Yakın tarihli bir kamuoyu araştırması sözlerimi kanıtlar nitelikte. Araştırmaya göre Türk halkı, Yunan karşıtı söylemlerin aksine Yunan ve Türk halkının birlikte ve de ortak bir yaşama anlayışı oluşturabileceğine inanıyor" dedi.

Dendias ayrıca, "Türkiye'nin gözden geçirdiği dış politikasından dönmesi hala kabul edilebilir" diye ekledi.