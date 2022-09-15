Yunanistan'dan Türkiye'ye mesaj: Revizyonist dış politikadan dönmek için geç değil
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim hakkında "Türkiye'nin revizyonist dış politikası tehlikeli" dedi ve "vazgeçmeleri kabul edilebilir" açıklamasında bulundu.
Son dönemde tırmanan Türkiye-Yunanistan gerilimine bir açıklama da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'tan geldi.
Dışişleri Bakanı, MetroPOLL araştırma şirketinin analizine atıfta bulunarak "Yunan karşıtı çıkışların, Türk halkında bir etkisi yok" açıklamasında bulundu.
Atina Haber Ajansı'na göre Nikos Dendias, "Türk kamuoyu, Türk liderlerinin Yunan karşıtı hezeyanlarını yutmuyor gibi görünüyor. Üzgünüm ancak Türk muhalefeti, Türk iktidarının söylediklerinden daha da kabul edilemez şeyler söylüyor. Yakın tarihli bir kamuoyu araştırması sözlerimi kanıtlar nitelikte. Araştırmaya göre Türk halkı, Yunan karşıtı söylemlerin aksine Yunan ve Türk halkının birlikte ve de ortak bir yaşama anlayışı oluşturabileceğine inanıyor" dedi.
Dendias ayrıca, "Türkiye'nin gözden geçirdiği dış politikasından dönmesi hala kabul edilebilir" diye ekledi.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu