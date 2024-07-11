Erdoğan, ABD basınına röportaj verdi: "İsrail'in savaş suçlarına ortaksınız..."

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:50

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:53

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek ile yaptığı bir röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin, Gazze çatışmasında İsrail'in savaş suçları ve uluslararası hukuk ihlallerinde ortak olduğunu söyledi. Erdoğan, İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

"ABD YÖNETİMİ, İSRAİL'İ DESTEKLİYOR"

NATO zirvesinde Washington'da konuşan Erdoğan, İsrail'in sivilleri "acımasızca öldürdüğünü", hastanelere, yardım merkezlerine ve diğer yerlere yönelik saldırılarının savaş suçları teşkil ettiğini belirtti. Erdoğan, "ABD yönetimi bu ihlalleri göz ardı ediyor ve İsrail'e en büyük desteği sağlıyor. Bunu yaparak bu ihlallerde ortak oluyorlar" dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Filistinli militan grup Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta savaş suçu işlediği suçlamalarını sürekli olarak reddediyor ve kasıtlı olarak sivilleri hedef almadığını belirtiyor.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

NATO üyesi Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı, ticareti durdurdu ve Hamas'a destek verdi. Ayrıca, Batılı ülkelerin İsrail'e destek vermesini sürekli eleştirdi ve İsrail'in uluslararası mahkemeler tarafından cezalandırılmasını talep etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ve Çin ile olan iyi ilişkileri ve BRICS grubu ile Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) ile son temasları hakkında sorulduğunda, Türkiye'nin diplomatik ilişkilerini 'herkesin kazandığı bir yaklaşımla' yürüttüğünü ve bu nedenle Batılı olmayan ülkelerle de ilişki kurmaktan çekinmediğini söyledi: "Biz NATO'nun sadık bir müttefikiyiz. Ancak bu, Çin ve Rusya gibi ülkelerle de olumlu ilişkiler kurmamıza engel değil" ifadelerini kullandı.