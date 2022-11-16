Erdoğan'dan G20 zirvesinde F-16 mesajı: 'Biden, olumlu gelişmeler var dedi'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 09:08

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından medya merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstiklal patlamasına, polonya-rusya sınırındaki füze krizine ve ABD'den f-16 tedarikine kadar yaptığı açıklamarın satır başları:

(Beyoğlu'ndaki terör saldırısı) IŞİD ile mücadele bahanesi altında terör örgütüne destek verenler de dökülen her damla kana ortaktır.

Tüm dost ve müttefiklerimizin, Türkiye'nin haklı mücadelesine samimi desteğini bekliyoruz.

"TERÖRİSTLER KENDİLERİNİ BEKLEYEN ACI AKIBETTEN KURTULAMAYACAK"

Terör tehdidini kaynağında bertaraf etme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsa saklansınlar teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacaktır.

Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

"BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Zirve kapsamında küresel, siyasi ve ekonomik görünüme ilişkin son gelişmeleri değerlendirdik. Aşırı yükselen enerji, gıda ve hammadde fiyatlarının hiçbir ayrım yapmadan tüm ekonomileri zorladığı görülüyor. Bu kriz belli bölgelerin değil, tüm ülkelerin krizidir.

Ekonomik kriz özellikle batı ülkelerinde müslümanların yanı sıra Afrika ve Asya uyruklu göçmenlere karşı nefret söylemini de artırmıştır. Salgın sürecinde 160 ülkeye tıbbi malzeme göndererek nasıl yanlarında olmuşsak bugün de barışın sağlanması için gayret gösteriyoruz.

Tüm gücümüzle barışın, refahın ve adaletin tahsisi için çaba gösteriyor. Ukrayna'da ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazanını, adil bir baırşın da kaybedeni olmayacağı görüşüyle hareket ettik.

Şimdiye kadar yaklaşık 11 milyon ton tahılın dünya pazarına girmesini temin ettik. Bu konuda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

"TURKOVAC AŞIMIZLA DÜNYADA AŞI ÜRETEBİLEN 9 ÜLKE ARASINA GİRDİK"

Zirvede bir diğer konu da sağlıktı. Küresel sağlık sisteminin iyileştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. TURKOVAC aşımızla dünyada aşı üretebilen 9 ülke arasına girdik. Ülkemizi sağlık konusunda uluslararası marka haline getirmek istiyoruz.

2 günlük zirve boyunca pek çok ikili görüşme de gerçekleştirdik. Küresel sağlık, gıda yönetimi ve etkin göç yönetimine vurgu yaptık.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Sayın Biden, olumlu gelişmelerin olduğunu söyledi.

POLONYA-RUSYA SINIRINDAKİ FÜZE KRİZİ

Rusya'nın açıklamasına saygı duymak zorundayım. Rusya'nın "ilgimiz yok" açıklaması bizim için yeterli.. "Rus yapımıdır" diyerek tahrik metodunu kullanmak doğru değil. Biden "Füzeler Rus yapımı değil" dedi, inceleme şart.

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Yunanistan'da 2-3 isim rahat durmuyor, hadlerini bilmiyorlar