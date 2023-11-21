Erdoğan'dan İsrail açıklaması: 'Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dedi.
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