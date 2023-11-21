Erdoğan'dan İsrail açıklaması: 'Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail hakkında konuştu.

İHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:47
Erdoğan'dan İsrail açıklaması: 'Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dedi.

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