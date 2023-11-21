Erdoğan'dan İsrail açıklaması: 'Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:47

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dedi.



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