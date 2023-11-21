Netanyahu'dan rehine açıklaması: 'İyi haberler geleceğini umuyorum'

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılması konusunda ilerleme kaydedildiğini "Umarım yakında iyi haberler gelir" açıklamasıyla belirtti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:00
Netanyahu'dan rehine açıklaması: 'İyi haberler geleceğini umuyorum'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "Aksa Tufanı" operasyonu sırasında rehin alınan İsrailliler hakkında açıklamada bulundu. 

Netanyahu, "İlerleme kaydediyoruz. Şu anda bile çok fazla şey söylemeye değeceğini sanmıyorum, ancak yakında iyi haberler geleceğini umuyorum" dedi.

Hamas lideri İsmail Haniye, sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail ile ateşkes anlaşmasına "yakın" olduğunu söyledi. "Ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmaya yakınız" diyen Haniye, Hamas'ın cevabını Katarlı arabuluculara ilettiğini de sözlerine ekledi.

İsrail gazetesi Times of Israel daha önce, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed Al-Ansari'nin "bir anlaşmaya varmak için şimdiye kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız" dediğini ve müzakerelerin "kritik ve son aşamada" olduğunu eklediğini bildirmişti.

Bugüne kadar Gazze'de alıkonulan ve kaçırılan 240 kişiden sadece dördü İsrail'e iade edildi.


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