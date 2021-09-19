Erdoğan’ın ABD ziyareti öncesinde dikkat çeken analiz: “Baskı altında”

19 Eylül 2021 Pazar, 15:15

Tansiyonun yüksek olduğu Ankara-Washington hattında gelişmeler yaşanıyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın GM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gitmesinden önce Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera dikkat çekici bir haber/analiz hazırladı.

Haberde, “Erdoğan, Başkan Biden’la anlaşmazlıklar ortasında ABD’ye gidiyor” başlığı kullanılırken, “Türkiye yıllarca anlaşmazlıkların tekrarlandığı ABD ile ilişkilerin Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’na katılarak düzelmesini umut ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’daki gelişmeler dolayısıyla New York’a eli kuvvetli bir şekilde gittiğini biliyor” yorumuna yer verildi.

İLİŞKİYE DİKKAT ÇEKİLDİ: “RESET ATABİLİR”

Sözcü’nün aktardığı analizde, “Bu yılın başında Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 almasından dolayı Ankara’ya ‘sözde partner’ demişti. Bu aya geldiğimizde ise ABD’nin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmesini izleyen Blinken, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve bölgede çok değerli bir partner yorumunu yapmıştı” hatırlatmasında bulunuldu.

Washington’daki tonun değişmesinin Erdoğan’a iki ülke arasındaki iyileşmeye dair umut verdiğini aktaran Al Jazeera, “Erdoğan, New York’a BM Genel Kurulu’na gitmek için gidiyor fakat Biden ile bir görüşme ABD-Türkiye ilişkilerine reset atabilir. Biden ocak ayında göreve geldikten 3 ay sonra Erdoğan’la görüştü” ifadesine yer verdi.

“EN İYİ ŞANS” YORUMU

Medya kuruluşu tarafların bir zeytin dalı uzatabileceğini aktarırken, “ABD’nin olası bir zeytin dalı, S-400 sorununu çözmek için Ankara’nın önerdiği ortak bir komite kurulması olabilir. Amerikalılar daha önce bunu kabul etmeyeceklerini açıklamışlardı. Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nı işletmesi ve diplomatlarla yardım çalışanlarının güvenliğini sağlaması Erdoğan’ın, Biden’dan imtiyaz almasına imkan vereceği en iyi şans” yorumuna yer verdi.

‘İMAJINI YENİDEN KURMAK İSTİYOR’

Her ne kadar Türkiye’nin son dönemde Rusya ile yakınlık kurduğunu hatırlatan Al-Jazeera, “Rusya, Türkiye’nin geleneksel rakibi olarak kalmaya devam ediyor. İki ülke Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi ülkelerde karşı cephelerde” ifadesini kullandı.

Al-Jazeera muhabiri, “Türkiye’de seçimlerin 2023’te yapılması bekleniyor ama bu tarih daha da erken olabilir. Cumhurbaşkanı ekonomi, koronavirüs salgını ve Afganistan’dan daha çok gelen mültecilerle birlikte baskı altında. Erdoğan, ülkesinde yeniden bir dünya lideri imajını sağlamak istiyor ve Biden’dan gelecek herhangi bir destek buna güç verecek” yorumunu yaptı.