Erdoğan'ın 'antikor' yorumuna Putin'den yanıt: "Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor"

29 Eylül 2021 Çarşamba, 17:54

Erdoğan ile Soçi'de biraraya gelen Putin arasında koronavirüs ve aşı diyaloğu kameralara yansıdı. Soçi’deki görüşmenin sonlanması ardından Erdoğan’ın, antikor seviyesini sorması üstüne Rusya lideri, “Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde” yanıtını verdi.

"SPUTNİK V AŞISI YAPTIRIN"

Erdoğan'ın bunun düşük bir seviye olduğu yorumu yapması üzerine ise Putin şunları söyledi: “Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde otuza yakın kişi (koronavirüse karşı) zamanında aşı olmadıkları hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Tanrıya şükür, (hastalık) bana uğramadan geçip gitti. Koronavirüs ile enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın.”

Daha sonra, Erdoğan’ın güçlendirici dozun kendisine çoktan uygulandığını söylemesi üstüne Rusya lideri, “O zaman bir sonraki sefere” dedi.

Kaynak: Sputnik