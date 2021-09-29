Erdoğan'ın 'antikor' yorumuna Putin'den yanıt: "Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor"
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme sonrasında antikor seviyesini sordu. Putin, Rusya'nın kendi ölçü parametresi üzerinden "15-16" deyince Erdoğan "Çok düşük" yorumunda bulundu.
Erdoğan ile Soçi'de biraraya gelen Putin arasında koronavirüs ve aşı diyaloğu kameralara yansıdı. Soçi’deki görüşmenin sonlanması ardından Erdoğan’ın, antikor seviyesini sorması üstüne Rusya lideri, “Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde” yanıtını verdi.
"SPUTNİK V AŞISI YAPTIRIN"
Erdoğan'ın bunun düşük bir seviye olduğu yorumu yapması üzerine ise Putin şunları söyledi: “Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler. Çevremde otuza yakın kişi (koronavirüse karşı) zamanında aşı olmadıkları hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Tanrıya şükür, (hastalık) bana uğramadan geçip gitti. Koronavirüs ile enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın.”
Daha sonra, Erdoğan’ın güçlendirici dozun kendisine çoktan uygulandığını söylemesi üstüne Rusya lideri, “O zaman bir sonraki sefere” dedi.
Kaynak: Sputnik
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev bankadan korkutan dolar tahmini!
- Canlı yayında ortalık karıştı
- 20 TL ve 5 TL'lik banknotlarda değişiklik
- Kripto parada birikimini kaybetti, yaşamına son verdi
- AKP'nin oy kaybı hakkında çarpıcı rakamları açıkladı
- İş Bankası Genel Müdürü'nden 'faiz' tahmini
- Erdoğan yeni bir açılım paketi hazırlıyor
- İçişleri Bakanlığı'ndaki usulsüzlük ortaya çıktı
- THY'nin uçuşları, o ülke tarafından durduruldu!
- Taşlar yerine oturuyor...