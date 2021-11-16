Erdoğan’ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilmişti... Dikkat çeken hamle geldi
Çamlıca Kulesi'nden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İsrailli çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Anadolu Ajansı geçen hafta, Çamlıca Kulesi'nden AKP'l Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsrail uyruklu çiftin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandığını bildirmişti.
“İsrailli çift” krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrailli avukat, tutuklu bulunan Mordy Oknin ile görüştü.
The Times of Israel'de yer alan habere göre, Oknin çiftiyle görüşme izni alan ilk İsrailli yetkili olan Yaslovitzh, "Çok dramatik olmasa da, görüşme onun ve benim gözyaşlarımı içeriyordu" dedi. İsrailli avukat,"Onu eve getireceğime dair güvence verdim ve bunu yerine getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Avukat, "İçinde bulunduğu koşulların kolay olmadığını onaylayabilirim. İbranice konuşan birini görmek onu çok duygulandırdı” diyerek görüşmeyle ilgili şunları söyledi:
"Oknin, durumun daha ne kadar devam edeceği, Türk sisteminin nasıl işlediği ve hatta neden tutuklu olduğu hakkında “zor sorular” sordu. Ben ona umut ve inanç vermeye çalıştım."
İSRAİL BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA
İsrail Başbakanı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tutuklu bulunan İsrailli bir çiftin serbest bırakılması için çalıştığını ve Türk devlet medyasının bu ikilinin 'casus' olduğu dair yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını" söylemişti.
Başbakan Bennett, "İsrailli Natali ve Mody Oknin'in ailesiyle görüştüğünü ve onları İsrail'e geri getirmek için sarf edilen çabalar hakkında bilgilendirdiğini" ifade etmişti.
Bennett, çiftin “Türk yetkililer tarafından belirtildiği gibi, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını” aktarmıştı.
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