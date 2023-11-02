Erdoğan'ın Hamas çıkışı Almanya'da nasıl yankılandı?

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:52

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:57

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas hakkındaki sözleri dünyada yankılanmaya devam ediyor.

Erdoğan, Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın "terör örgütü değil mücahitler grubu" olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.

Birlik 90/Yeşiller AP Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Sergey Lagodinsky, Erdoğan'ın sözlerinin "kabul edilemez ve son derece tehlikeli" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şansölye Scholz ve diğer Batılı hükümet başkanları, Erdoğan'a Yahudi ve İsrail karşıtı propagandasına son vermesi gerektiğini öğretmek için ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır" diye konuştu.

Lagondinsky, "Bu aynı zamanda Avrupa'daki Türk toplumları açısından da potansiyel olarak tehlikelidir" diye ekledi.

"RETORİK BİR KUNDAKÇI"

Bağımsız Demokratik Parti (FDP) Meclis Grup Başkanvekili Konstantin Kuhle, Erdoğan'ın, Berlin ziyaretinin "şu aşamada son derece sorunlu" olduğunu savundu.

Erdoğan'ın "retorik bir kundakçı" olduğunu vurgulayan Kuhle, Almanya'da bulunan Türk camiileri hedef alarak, "Türk devleti, Türkiye'de yetişen imamlar aracılığıyla Almanya'daki Türk kökenli insanların fikir oluşumuna doğrudan etki ediyor" dedi.

FDP'ye bağlı gençlik örgütü Genç Liberaller Başkanı Franziska Brandmann, Erdoğan'ın Hamas'ı desteklediğini belirterek, Berlin'e davet edilmemesi gerektiğini kaydetti.

BİLD'İN 'ZİYARET' İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Alman yayın organı Bild, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Mayıs 2023'te cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Almanya'yı ziyaret etmeye davet ettiğini yazdı.

Alman basını, ziyaretin Kasım ayı ortasında planlandığını öne sürdü.