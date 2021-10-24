Erdoğan'ın 'istenmeyen kişi' açıklamasına ABD’den tepki geldi

24 Ekim 2021 Pazar, 10:51

Türkiye, dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçiyi ‘‘istenmeyen adam’’ ilan etmeye hazırlanıyor. 10 ülkenin birçoğu verdikleri tepkilerde kendilerine henüz resmi bildirim gelmediğini vurguladı.

Gece saatlerinde ilk tepki İsveç ve Norveç’ten gelmişti. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadelerine bir çıkış da ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan sözcü Reuters’a yaptığı açıklamada, haberlerin farkında olduklarını ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya açıklık getirmesini talep ettiklerini belirtti.

DİĞER ÜLKELER NE TEPKİ VERDİ?

Kavala’nın serbest bırakılması çağrısında bulunanlar arasında Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Yeni Zelanda ve ABD büyükelçileri yer alıyor.

Norveç Dışişleri Bakanlığı İletişim Başkanı Trude Maaseide, "Büyükelçimiz sınır dışı edilmeyi gerektirecek hiçbir şey yapmadı" dedi. Maseide, Türkiye'nin, Norveç'in bu davaya bakışını çok iyi bildiğini de sözlerine ekledi.

Maaseide, "Türkiye'yi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında taahhüt ettiği demokratik standartlara ve hukukun üstünlüğüne uymaya çağırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘10 ÜLKE İSTİŞARE HALİNDE’

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da kendi büyükelçiliklerine resmi bildirimde bulunulmadığını belirtirken, dost ve müttefik ülkelerle temas halinde olduklarını söyledi.

Kofod yazılı açıklamasında, “Ortak bildiride de ifade edilen ortak değer ve ilkelerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi. Almanya Dışişleri’nden bir kaynak da 10 ülkenin istişare halinde olduğunu söyledi.

'YORUM YAPMAYACAĞIZ'

Reuters'a açıklama yapan Yeni Zelanda Dışişleri'yse "Resmi kanallar aracılığıyla bir haber almadan herhangi bir yorum yapmayacaklarını" ve "Yeni Zelanda'nın Türkiye'yle ilişkilerine değer verdiğini" belirtti.