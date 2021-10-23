Erdoğan’ın ‘istenmeyen kişi’ açıklamasına AP Başkanı’ndan sert çıkış
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin diplomatik temsilcisini “istenmeyen adam” ilan etme talimatını verdiğini ifade etmişti. Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarına sert bir çıkış Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli’den geldi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 ülkenin diplomatik temsilcisini “istenmeyen adam” ilan etme talimatını verdiği açıklamasına “yılmayacağız” diyerek sert tepki gösterdi.
Sassoli sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “10 büyükelçinin sınır dışı edilmesi, Türk hükümetinin otoriter yöneliminin bir işareti. Yılmayacağız. Osman Kavala için özgürlük” ifadelerini kullandı.
ARALARINDA GÖRÜŞÜYORLAR İDDİASI
Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Erdoğan’ın Osman Kavala’yla ilgili açıklamalarından dolayı hedef aldığı 10 ülkenin son gelişmeler hakkında aralarında görüş alışverişinde bulunduğunu öne sürdü.
ABD ve Fransa büyükelçilikleriyle, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.
NE OLMUŞTU?
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Eskişehir’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, dört yıldır tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara uyularak serbest bırakılmasını isteyen 10 büyükelçinin ‘‘istenmeyen adam’’ ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini söylemişti.
Kaynak: Amerika'nın Sesi
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