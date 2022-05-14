Erdoğan'ın 'NATO' çıkışı sonrası açıklamalar art arda geldi

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 08:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını açıklamıştı. Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın dün söylediği bu sözler geniş yankı uyandırdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu netleştirmeye gayret ettiklerini ve bu konuda Türkiye ile çalıştıklarını kaydetti.

Psaki, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

"Türkiye'nin bu konudaki konumunu netleştirmeye çalışıyoruz" ifadesini kullanan Psaki, birçok NATO ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine desteğini açıkladığını anımsattı.

Psaki, "Türkiye ve atadığı temsilciler ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

'İŞBİRLİĞİ'NE İŞARET

Erdoğan'ın sözleri üzerine bir açıklama da ABD'li üst düzey diplomat Karen Donfried'dan geldi. Donfried, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin konumunu netleştirmeye çalıştığını söyledi.

ABD'nin Avrupa ve Avrasya Bürosu'ndan Donfried basın toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi:

- Bu konu haftasonu NATO toplantısında İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında muhakkak konuşulacaktır

- Tüm NATO ülkelerinin Finlandiya ve İsveç ile yakın ilişkileri var ve uzun yıllardır birlik adına yakından çalışma yürütülüyor

- Türkiye'nin İsveç'in başvurusunu reddedeceğinin kesin olduğunu düşünmüyorum, bu iki ülke NATO için etkin biçimde işbirliği gösteriyor.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Öte yandan; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Bakan Çavuşoğlu'nun Stoltenberg ile telefonda görüştüğü belirtilirken, görüşme içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.