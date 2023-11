Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı: Hamas, Türkiye'ye model olamaz

Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:20

Güncelleme: 14.11.2023 - 10:20

Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yapılmasının ardından Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye yönelik dikkat çekici mesajlar gönderdi.

Dendias, "Bu görüşmelerin her şey hakkında bir müzakere olduğu izlenimini vermesini istemiyorum. Bu bir müzakere bile değil. Savunma Bakanlığı'nda deneyimli bir diplomatı, Dışişleri Bakanlığı'ndaki eski Genel Sekreterim Büyükelçi Lalakos'u bu gruba liderlik etmesi için görevlendirdim. Çünkü bu yaklaşımın diplomatik özellikleri var. Ama hepsi bu kadar. Güven Artırıcı Önlemler, on yıl öncesine ait bir listede ana hatlarıyla belirtilen önlemler, yanlış hatırlamıyorsam 29 önlem var ve bunlardan hangilerini referanduma sunacağımızı kararlaştırıyoruz. Gruplar kendi aralarında anlaşırlar ve daha sonra Mutabakat Zaptı'nı görüşen iki grup olan müzakere ekiplerinin kararlaştırdıklarını onaylamak ya da onaylamamak üzere Bakanlara giderler" ifadelerini kullandı.

Dendias, "Bunlar, örneğin iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki spor karşılaşmaları, iletişim hatları ve karşılıklı ziyaretlerle ilgili tedbirlerdir. Kimse Türk-Yunan anlaşmazlığının derin sularına girdiğimizi düşünmesin. Bu Savunma Bakanlığı'nın işi değildir. Dışişleri Bakanlığı'nın işidir. Roller farklıdır. Ancak bir anlayış olması, iyi bir iklim olması, bir sükûnet olması hepimizin istediği bir şeydir" diye ekledi.

"HAMAS, TÜRKİYE'YE MODEL OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hamas ile ilgili sözlerinden endişe ettiğini dile getiren Dendias, şunları kaydetti:

"Ama beni üzen şey, size karşı dürüst olmak istiyorum, Türkiye'nin bu tutumunun jeopolitik bir tercihi de içermesi. Bir model seçimi. Hamas NATO üyesi bir ülke için model olamaz. Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen, Batı dünyasının bir parçası olmak isteyen bir ülke için model olamaz ve biz de Türkiye için bunu istiyoruz. Türkiye'nin Batı değerler dizisinin bir parçası olmasını istiyoruz. O zaman Türk-Yunan anlaşmazlığı çok daha kolay çözülebilir. Başka görüşlere, başka hırslara sahip bir Türkiye çok daha 'garip' bir komşudur."

"DİYALOG SINIRSIZ DEĞİLDİR"

"Ulusal egemenlik meseleleri hiçbir ülkenin diyalog konusu olamaz" diyen Dendias, "Diyalog sınırsız değildir. Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 100 yıl sonra Yunanistan ve Türkiye arasında yapılacak her türlü görüşme ve ilişkilerimizde yeni bir sayfa açılmasına yönelik her türlü ciddi umut, bu diyaloğun Antlaşma hükümlerinin yanı sıra Uluslararası Deniz Hukukunu da mutlak surette göz önünde bulundurması gerektiğini dikkate almalıdır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Türk ve Yunan heyetler arasında Ankara'da Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısında, önlemlerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; Ankara’da gerçekleştirilen GAÖ toplantısında her iki heyetin de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplantının ardından tarafların önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edilirken, “Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 13 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantı Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan GAÖ’lerin 2024 yılı boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan GAÖ’lerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir İletişim Noktası (Point of Contact) Mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir” denildi.