Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı başladı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) başladı.
Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) başladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının 4'üncüsünün MSB'de başladığı belirtildi.
Toplantıya iki ülkenin savunma bakanlıklarının heyetlerinin yanı sıra sivil yetkililerin de yer aldığı öğrenildi.
2 yıl aradan sonra bir araya gelen iki ülke heyetleri, Ege'de alınacak tedbirleri görüşecek.
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