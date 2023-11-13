Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı başladı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) başladı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:38
Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı başladı
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Türkiye ve Yunanistan arasındaki 'Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı' Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) başladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısının 4'üncüsünün MSB'de başladığı belirtildi.

Toplantıya iki ülkenin savunma bakanlıklarının heyetlerinin yanı sıra sivil yetkililerin de yer aldığı öğrenildi.

2 yıl aradan sonra bir araya gelen iki ülke heyetleri, Ege'de alınacak tedbirleri görüşecek.


Yunanistan

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