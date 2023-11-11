Yunanistan'ın geri ittiği 45 kaçak göçmen kurtarıldı!
Fethiye açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botta 45 kaçak göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Kasım'da saat 10.40'ta, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarındaki lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 45 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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