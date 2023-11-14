ABD'nin 'Kıbrıs' gafı olay oldu: Yunanistan ve GKRY karıştı

Yayınlanma: 14.11.2023 - 09:49

Güncelleme: 14.11.2023 - 09:49

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'in, günlük basın toplantısında bir Yunan muhabirin Kıbrıs sorusuna verdiği yanıt, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ayağa kaldırdı.

Yunan muhabir Michael Ignatiou, Patel'e yönelik "Son iki gün içinde birçok kez İsrail'in Gazze'yi işgaline karşı olduğunuzu söylediniz. Ukrayna'nın Ruslar tarafından işgal edilmesine karşı olduğunuzu söylediniz. Bence bunu söylemekte çok haklısınız. Ancak, dünyadaki tüm işgallere karşı olduğunuzu da söyleyebilir miyiz? Örneğin, Kıbrıs'ın müttefikiniz Türkiye tarafından işgaline karşı olduğunuzu söyleyebilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Patel ise "Her durum farklıdır ve dünyadaki her durum için bu şekilde aynı yorumu yapmam doğru olmaz" yanıtını verdi.

Patel'in gafı, Yunan ve Rum basınında geniş yankı buldu.

Hellas Journal, yaptığı haberde "Muhabirimiz en azından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kıbrıs'taki Türk işgaline ilişkin eski tutumundan bahsedileceğini umuyordu. Ancak, Patel eşi benzeri görülmemiş gafına devam etti" dedi.