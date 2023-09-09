Eski Yunan Cumhurbaşkanı Türkiye'yi 'Soykırım' ve 'barbarlıkla' suçladı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:39

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:41

Eski Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopulos, Korint'te, düzenlenen "Küçük Asya 2023" etkinliği sırasında yaptığı "Lozan Antlaşması ve Azınlıklar Meselesi" konulu konuşmasında Türkiye'yi, Lozan Antlaşması'nı "ihlal etmekle" suçladı.

Pavlopulos, Türkiye'nin "son üç yıldır uluslararası hukuku kasıtlı olarak ve defalarca alenen provokatif bir şekilde ihlal ettiğini" iddia etti.

Pavlopulos, "İstanbul'da bir zamanlar güçlü olan Rum Azınlığın "yok edilmesiyle" sonuçlanan ihlal, ne yazık ki Küçük Asya Rumlarına yönelik acımasız Soykırımın barbarca bir devamı ve uzantısıdır" ifadelerini kullandı.

Lozan Antlaşması'nın tüm hükümlerinin, "Türkiye tarafından sayısız kez, hiç tereddüt edilmeden ve temel bir hukuki argüman dahi kullanılmadan görmezden gelindiğini" öne süren Pavlopoulos, şunları kaydetti:

"Türkiye Dışişleri Bakanı'nın, Türkiye'nin İstanbul'da eskiden güçlü olan Rum azınlığı nasıl 'yok ettiği' herkesçe ve uluslararası alanda bilinirken, Ankara'nın Türkiye'de yaşayan azınlıklara saygı duyduğundan bahsetme cüretini göstermesi ile daha da kötüleşen bu koşullar altında, Yunanistan'ın sözde 'uzlaşmazlığı' ile ilgili her türlü argümanın ortadan kaldırılması için Türkiye ile diyalog devam etmelidir."

Pavlopulos, "Yunanistan'ın, Türkiye tarafından uluslararası hukukun açıkça ihlali suretiyle gündeme getirilen konuları ilk bakışta bile tartışmaya hazır olmadığını en baştan açıklığa kavuşturmak zorunludur. Buna, genel olarak Lozan Antlaşması'nın yorumlanması ve uygulanması meselesi ve özellikle de Yunan Trakya'sındaki tamamen dini Müslüman azınlıkla ilgili hükümlerinin yorumlanması ve uygulanması meselesi dahildir" diye ekledi.

ERDOĞAN-PAVLOPULOS TARTIŞMASI

2017 yılında 65 yıl sonra ilk kez bir Türk Cumhurbaşkanı resmi bir ziyaret için Atina'yı ziyaret etmişti.

Erdoğan'ın, Yunan mevkidaşı Pavlopulos ile ortak basın toplantısında Lozan tartışması yaşanmıştı.

Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini dile getirirken, Pavlopulos "Antlaşmayı gözden geçirme ya da değiştirme gibi bir kavramı kullanmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.