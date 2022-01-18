Eric Zemmour: Aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı, 10 bin Euro para cezasına çarptırıldı
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, göçmenlere yönelik nefret söylemi nedeniyle Paris'te bir mahkeme tarafından 10.000 euro para cezasına çarptırıldı.
Fransa'da aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, nefret söylemi suçundan Paris'te bir mahkeme tarafından 10.000 euro para cezasına çarptırıldı.
Dava, Zemour'un bir televizyon konuşmasında, refakatsiz göçmen çocukları "hırsızlar", "tecavüzcüler" ve "katiller" olarak nitelendirmesi üzerine açılmıştı.
Eski yayıncı Zemmour, İslam ve göç karşıtı görüşleriyle tanınıyor.
Avukatı, mahkemenin kararına itiraz edileceğini söyledi.
Karara sosyal medyadan tepki gösteren Zemmour, ifade özgürlüğünün kısıtlandığından şikayet etti ve "ideolojiyi mahkemelerden acilen çıkarmak gerektiğini" söyledi.
Zemmour dava konusu yorumlarını Eylül 2020'de, eskiden program yaptığı CNews televizyon kanalında yapmıştı.
Radikal İslamı savunan Pakistanlı genç bir göçmenin bir süre önce gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Onların burada yapacakları bir şey yok. Hırsızlar, katiller, tecavüzcüler, hepsi bu. Geri gönderilmeliler ve hatta gelmemeliler" dedi.
Zemmour'un daha önce de nefret söyleminden iki mahkumiyeti var.
Geçen yıl birkaç hafta boyunca anketler, Zemmour'un ikinci sırada gelebileceği ve ikinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yarışabileceğine dair sonuçlar vermişti. Ancak o zamandan beri desteği azaldı.
Güncel anketler ise Zemmour'un ilk turda oyların yaklaşık yüzde 11'ini alabileceğini gösteriyor.
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