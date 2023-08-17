Erkek fare beyninde cinsel davranışı düzenleyen bir nöron sistemi keşfedildi

Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:03

Güncelleme: 17.08.2023 - 14:05

Bilim insanları, fareler üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, erkek farelerin beyninde cinsel davranışı düzenleyen bir "cinsel dürtü anahtarı" olarak da adlandırılan bir nöron topluluğu keşfedildi.

Bu anahtarın aslında beynin birden fazla bölgesini birbirine bağlayan bir grup nörondan oluşan bir sistemden ibaret olduğu kaydedilirken, insanların da bu sisteme sahip olabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, yaptıkları açıklamada, "İnsan hipotalamusunda cinsel davranış ve hazzı düzenleyen benzer nöron setleri olması çok muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

Keşfedilen nöron sisteminin, sadece erkek farelerin dişileri tanımasına yardımcı olmakla kalmadığı, aynı zamanda onlarla "ilişkiye girme, eylemi tamamlama ve zevk alma" arzularını da kontrol ettiği belirtildi.

Stanford Üniversitesi'nde psikiyatri ve nörobiyoloji profesörü Nirao Shah, "Eğer bu merkezler insanlarda varsa ve şimdi nereye bakacağımızı biliyorsak, bu devreleri düzenlemek için kullanılabilecek küçük moleküller tasarlamak mümkün olmalıdır" dedi.

Araştırmacılar, dişi farelerde olduğu düşünülen benzer bir nöron sistemini tespit etmek için çalışıyor.