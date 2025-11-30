Erkek yasağıyla geri dönen domuz güreşi tartışma yarattı

ABD’nin Wyoming eyaletindeki Teton County Fuarı’nda yıllardır süren domuz güreşi geleneği, hayvan hakları tepkileri nedeniyle 6 yıl önce yasaklanmıştı. Ancak yerel yönetim, tartışmalı etkinliği yeniden başlatma kararı aldı. Yeni uygulamaya göre erkeklerin katılması yasaklandı, etkinlik yalnızca kadınlara ve çocuklara açıldı.

Karar, kamuoyunda hem destek hem de sert eleştirilerle karşılandı.

Teton County komisyonu bu ay yaptığı oylamada, domuz güreşinin temmuz ayında düzenlenecek fuarda yeniden yapılmasına onay verdi. Ancak hayvan hakları savunucularının tepkilerini hafifletmek amacıyla önemli değişikliklere gidildi.

Buna göre etkinliğe katılacak kadın ve çocukların, hayvan bakımı ve refahı konularını içeren bir programa katılmaları zorunlu olacak. Erkek katılımcılar ise tamamen yasaklandı.

Domuz güreşi yarışmaları, dört ya da beş kişilik takımların çamurla kaplı alanda bir domuzu yumuşak bir varile sokmaya çalıştığı bir formatla yapılıyor. Sert çekme ya da zorlamalar yasak.

Yarışmanın temel kuralı ise yine aynı: “Domuz varile sadece arka tarafı önce girebilir. Kafadan sokmak yasak.”

Komisyon Başkanı Mark Newcomb, kuralların hayvana zarar verilmemesi için sıkı şekilde uygulandığını savundu.

PANDEMİDE ASKIYA ALINMIŞTI

Etkinlik, Covid-19 pandemisi sırasında askıya alınmıştı. Ayrıca fuara domuz sağlayan tedarikçinin emekli olmasıyla organizasyon tamamen rafa kaldırılmıştı. Bu yıl komisyon, 5 bin 500 dolarlık bir anlaşmayla yeni bir tedarikçiyle anlaştı.

Domuzları sağlayacak Mark Romriell, yarışmanın hayvanlara zarar vermediğini öne sürerek şöyle konuştu:

“Ne acıtıyor ne de korkutuyor. Hayvanlar zarar görmüyor.”

Komisyon Başkanı Newcomb, erkeklerin yasaklanmasına rağmen fiziksel güç dengeleri nedeniyle trans katılımcılar konusunda soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

Newcomb, “Bazı erkekler, kadınlar ya da geçiş sürecindeki kişiler çok güçlü ve atletik olabilir. Bu da dengeyi etkiler” dedi.

Bu açıklama bölgede toplumsal cinsiyet tartışmalarını da beraberinde getirdi.