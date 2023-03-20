Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı

Ermenistan tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Azerbaycan mevzilerine ateş açılması sonucu, 1 Azerbaycan askeri yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 09:47
Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 yaralı
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Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 02.50 civarında Ermenistan’ın Kapan ilinin Nerkin-Hand yerleşimi bölgesinde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Zengilan ilinin Ağbaşyurd yerleşkelerindeki Azerbaycan sınır birliklerinin mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Saldırı sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti astsubayı Ramin Manafov’un yaralandığı aktarılan açıklamada, askerin hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, sınırdaki durumun stabil olduğu ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğun Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.


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