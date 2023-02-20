Ermenistan arama kurtarma ekibi lideri Armağanyan: 'Bize Türkiye'de çok iyi davrandılar'

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:32

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 15:38

Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayarak 17 Şubat'ta Ermenistan'a dönen arama ve kurtarma ekibi, başkent Erivan'da düzenlenen basın toplantısıyla izlenimlerini paylaştı.

Arama kurtarma ekibinin lideri Armağanyan, Adıyaman'da görev yaptıkları yaklaşık bir hafta sürede 3 kişiyi enkaz altından kurtardıklarını belirtti.

Armağanyan, "Bize çok iyi davrandılar, gelip destek olduğumuz ve yardım ettiğimiz için sürekli teşekkür ettiler. Uçaktan indiğimiz ilk saniyeden itibaren sadece minnet ve teşekkür sözleri duyduk" diye konuştu.

Ekibin diğer görevlileri de kendilerine çok olumlu davranıldığını, minnet ve şükran sözleri işittiklerini dile getirdi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreci Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan, taziyede bulunmak ve dayanışma mesajlarını iletmek üzere 15 Şubat'ta Türkiye'ye gelmişti. Ermeni yetkililer, Adıyaman'da sahada çalışan ekiplerini de ziyaret ederek burada da destek mesajı vermişti.

Ermenistan ayrıca 11 Şubat ve 15 Şubat'ta Türkiye'ye insani yardım göndermiş, yardımlar 1988'den bu yana kapalı olan Alican Sınır Kapısı'ndan deprem bölgesine ulaştırılmıştı.