Ermenistan, Azerbaycan'a karşı harekete geçti: Güvenlik konseyi toplandı

Yayınlanma: 19.09.2023 - 15:34

Güncelleme: 19.09.2023 - 15:34

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da ülkenin anayasal bütünlüğünün tesis edilmesi amacıyla başlattığı terörle mücadele operasyonunun ardından Ermenistan yönetimi harekete geçti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaşanan gelişmeler üzerine güvenlik konseyi üyelerini toplantıya çağırdı.

Ermenistan Güvenlik Konseyi Basın Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi toplantısı Nikol Paşinyan’ın başkanlığında gerçekleşiyor. Toplantının gündeminde Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da başlattığı geniş çaplı askeri eylemler yer alıyor" denildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’ın Ermenistan birliklerinin Dağlık Karabağ’da faaliyet yürüttüğüne ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nın birçok kez Dağlık Karabağ’da birliklerinin bulunmadığını ifade ettiği belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı da yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Azerbaycan’ı sivil halka saldırmakla suçlayan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, "19 Eylül’de Azerbaycan, etnik temizlik politikasını tamamlamak için Dağlık Karabağ halkına karşı geniş çaplı bir saldırı daha başlattı" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan ordusunun sivil hedeflere ateş açtığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti.