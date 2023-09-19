Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Kan dökülmesini durdurmaya çağırıyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan'ın Karabağ'da antierör operasyonu başlatmasıyla ilgili "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya çağırıyor" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu belirten Zaharova, "Rus tarafı, ısrarla çatışmanın taraflarını kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırıyor" ifadesini kullandı.
Karabağ sorununun çözümüyle ilgili bütün adımların Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü bildirisinde yazılı olduğunu kaydeden Zaharova, son zamanlarda Rusya ve uluslararası aracıların bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için çabalar ortaya koyduğunu vurguladı.
Zaharova, bölgedeki Rus askeri güçlerinin "barış gücü" görevini yerine getirdiğini söyleyerek, bu güçlerin komutanlarının sürekli taraflarla temas halinde olduğunu bildirdi.
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