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Ermenistan'da Ermeni Apostolik Kilisesinin merkezine operasyon düzenlendi

Ermenistan'da Ermeni Apostolik Kilisesinin merkezine operasyon düzenlendi

27.06.2025 13:27:00
Güncellenme:
AA
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Ermenistan'da Ermeni Apostolik Kilisesinin merkezine operasyon düzenlendi

İktidarın ele geçirilmesi ve anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan gözaltına alındı.

Ermenistan'da güvenlik güçleri, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Eçmiadzin'deki genel merkezine operasyon düzenledi.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, "iktidarın ele geçirilmesi ve anayasal düzenin şiddet yoluyla yıkılması" çağrıları yapmakla suçlanan Şirak Başpiskoposu Mihail Ajapahyan'ın gözaltına alınması amacıyla kilise binası kuşatıldı.

Operasyon, Ermeni dini lideri Katolikos II. Garegin'in başpiskoposlar ve din adamlarıyla toplantı yaptığı sırada gerçekleştirildi. Kilise önünde güvenlik güçleri ile müdahale etmeye çalışan bazı papazlar ve vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Katolikos II. Garegin, dışarı çıkarak güvenlik güçleriyle protestocular arasındaki gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Garegin, Ajapahyan'ın güvenlik güçlerine teslim olacağını ve kilisenin avukatının da sürece eşlik edeceğini duyurdu. Kısa süre sonra Ajapahyan gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, aynı zamanda Şirak Başpiskoposluğu'nda da arama yaptı, bazı bilgisayar ve belgelere el koydu.

HÜKÜMET İLE KİLİSE ARASINDA ARTAN GERİLİM 

Ermeni Apostolik Kilisesi ile Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki hükümet arasında son dönemde gerilim tırmanmış durumda.

Kilise, Paşinyan'ı Azerbaycan'a taviz vermekle suçlarken Paşinyan ise kiliseyi "devlet işlerine karışmak" ve "iktidarı ele geçirmeye çalışmakla" itham ediyor.

Paşinyan, ayrıca II. Garegin'in bekarlık yeminini bozarak çocuk sahibi olduğunu, dolayısıyla dini lider olamayacağını savunuyor.

Başbakan Paşinyan, "kriminal oligarşik ruhban sınıfının iktidarı gasp planı yaptığını" açıklamış, bu kapsamda Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirmişti.

Hükümeti yasa dışı yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan, aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 kişi mahkemece tutuklanmıştı.

Ermeni Kilisesinin çağrısıyla 4 Mayıs 2024'te Azerbaycan'a iade edilen Gazah ilinin 4 köyü nedeniyle Tavuş ve Şirak bölgelerinden başkent Erivan’a yürüyüş düzenlenmiş, ülke genelinde protesto gösterileri yapılmıştı.

Paşinyan, istifasını isteyen kiliseye yönetim değişikliğinin ancak seçimle mümkün olabileceği yanıtını vermişti.

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