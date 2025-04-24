Yayınlanma: 24.04.2025 - 12:23

Güncelleme: 24.04.2025 - 12:23

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 1915 olaylarının 110. yıl dönümü öncesinde Taşnak Partisi (ARF) tarafından düzenlenen meşaleli yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını sert şekilde kınadı. Peki, Nikol Paşinyan kimdir? Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın hayatı...

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

1975 doğumlu Nikol Paşinyan, Ermenistan Devlet Üniversitesinde gazetecilik okudu ancak mezun olamadı. Öğrenciyken siyasi faaliyetleri nedeniyle 4 yılın sonunda okuldan uzaklaştırılan Paşinyan’ın uzaklaştırılmasına gerekçe olarak devamsızlığı gösterildi. Okul arkadaşları ise Paşinyan’ın yolsuzluk karşıtı bir makalesi nedeniyle okul yönetiminin tepki gösterdiğini öne sürdü.

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan'ın taraftarları, Petrosyan'ın 2008'deki seçimi kaybetmesi sonucu sokağa döküldü. Olaylı protestoların lideri olan Paşinyan için "cinayet ve kitlesel kargaşa" suçlamasıyla arama kararı çıkarıldı. Haziran 2009'da saklandığı yerden çıkan Paşinyan teslim oldu; 2 yıl sonra ise afla salıverildi.

2012 yılında milletvekili seçilen Paşinyan, Toplumsal Sözleşme partisinin lideri oldu. 2018'de yine sokağa çıktı, bu defa Sarkisyan hükumetine istifa çağrısının lideriydi. Sarkisyan, Paşinyan ile görüşme kararı aldı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyonlardan canlı yayınlandı. Sarkisyan söze; "Talebe olumlu yanıt verilmesinden memnunum" diyerek başladı.

Ancak Sarkisyan'ın sözünü kesen Paşinyan, Bir yanlış anlaşılma var. Buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim." dedi. Görüşmeyi terk eden Sarkisyan, "Bu bir diyalog değil, şantajdır." dedi. Paşinyan ise çok geçmeden iktidarı devraldı. Aslında bu, Ermenistan siyasetinde "Karabağ klanı" olarak bilinen yapının kısmi çöküşüydü. Paşinyan'ın önceliği Ermenistan'ı ekonomik darboğazdan kurtarmaktı ancak Karabağ klanı, güvenlik bürokrasisinde halen etkindi.

Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Kafkasya'da gerilimi artıracak "yeni savaş, yeni topraklar" doktrinini benimsedi. Tansiyonu yükseltecek bu doktrin, Ermeni diasporası tarafından da destek buldu. Böylelikle Ermenistan, 11 Temmuz'da, işgal bölgesinde olmayan Tovuz'a saldırdı. Paşinyan, Tovuz saldırısıyla iç sorunlara siyah bir örtü çekmeyi denedi ancak başarılı olamadı.

NİKOL PAŞİNYAN'IN ÖZEL HAYATI

Paşinyan, YSU'da tanıştığı gazeteci Anna Hakobyan ile evlidir. Üç kızı ve bir erkek çocukları var. 2012'den beri Haykakan Jamanak'ın yazı işleri müdürüdür. Paşinyan ve Hakopyan resmi olarak evli değiller, kilise törenleri de yoktur. Paşinyan, bir gün bir Ermeni Apostolik kilisesinde evlenmeyi umduğunu belirtti. Oğulları Ashot, 2018'de Artsakh'da (Dağlık Karabağ) askeri hizmet vermeye gönüllü oldu.

Paşinyan yabancı dil olarak İngilizce, Rusça ve Fransızca bilmektedir.

Paşinyan, kendisinin ve ailesinin Ermeni Apostolik Kilisesi'nin üyeleri olduğunu söyledi. "Zaman zaman Kutsal Eçmiadzin Ana Makamını ziyaret etmelisiniz. Burası aynı zamanda geçmişi ve geleceği düşünmek için en uygun yerdir" dedi.