İstanbul'u ziyaret eden Paşinyan'dan 'Turan' yorumu:

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle cuma günü İstanbul'a geldi.

Ziyaret kapsamında, Kumkapı'daki Ana Kilise'yi ziyaret eden Paşinyan, Bezciyan Okulu'nu gezdi ve Patrikhane'nin bahçesinde yer alan, Ermeni müzisyen ve müzikolog Gomidas Vartabed'e ait heykele çiçek bıraktı.

Ermenistan Başbakanı, İstanbul ziyareti kapsamında ilk kez Türkiye Ermeni toplumunun temsilcileriyle de bir araya geldi. Ancak bu tarihi ziyarette Başbakanı, Patrikhane'den hiçbir yetkilinin karşılamaması dikkat çekti.

Türkiye Ermeni toplumunun gazetesi Agos, Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin konuya ilişkin yazılı açıklamasına sayfalarında yer verdi.

PATRİKHANE PAŞİNYAN'I NEDEN KARŞILAMADI?

Açıklamada, Paşinyan ile Tüm Dünya Ermenleri Ruhani Lideri Katolikos II. Karekin arasında yaşananlar hatırlatılarak, "Patriklik Makamımız Sayın Başbakana tepkisini hissettirmeyi uygun addetmiştir. Burada amaçlanan, mevcut gergin ortamın tüm Ermeni dünyasında hoşnutsuzluk akımı ve olumsuz bir ortam yaratmış olduğunu yansıtmaktır" dendi.

Ermeni toplumundan, Patrikhane'ye yönelik tepkiler de Agos'ta yer buldu, gazetenin yazarlarından Ari K. Demircioğlu, köşe yazısında, "Türkiye ve Ermenistan için tarihi önemi olan bu ziyaret gerçekleşirken, İstanbul Ermenileri tarihi için utanç kaynağına sebep olacak, umarız tekrarlanmayacak ve Türkiye Ermenileri Patrikhanesi’nin tarihine kara bir leke olarak yazılacak bir rezilliğe daha şahit olduk" ifadelerine yer verdi.





"ERDOĞAN'I ERİVAN'A DAVET EDECEĞİM"

Öte yandan Paşinyan, Türkiye Ermeni toplumunun temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "Türkiye Ermenistan için, Ermenistan da Türkiye için tehdit değil" dedi.

Türkiye ile normalleşme süreci başladığında, "Acaba başarılı olacak mı?" sorusunun gündeme geldiğini söyleyen Paşinyan, “Üç yıl önce böyle temaslar bile hayal edilemezdi. Önemli olan sürecin devamlılığını sağlamaktır” dedi.

2026 yılında Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ni hatırlatan Paşinyan, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da Erivan’a davet edeceğini söyledi.

Konuşmasında sık sık, doğrudan temasların önemini vurgulayan Paşinyan, "Türkiye’deki Ermeni cemaatinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminde rol oynayabileceğini" ifade etti.

PAŞİNYAN'DAN 'TURAN' YORUMU

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, konuşmasında 'sıra dışı' olarak kabul edilebilecek bazı ifadelere de imza attı.

Ermenistan Başbakanı, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Orta Asya'daki Türk devletleri ile kesintisiz bir hat üzerinden birbirine bağlanıp ortak siyasi ve ekonomik faaliyetler yürütmesini öngören 'Büyük Turan' hedefi doğrultusunda, Ermenistan topraklarını kullanmak istemesini bir sorun olarak görmediğini açıkladı.

News.am'de yer alan iddialara göre Paşinyan, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi herkesin kafasında tek bir şey var: Vay, hedefleri Turan! Ne istiyorlar? Ermenistan topraklarından geçip gitmek mi? Geçip gitsinler, bunda ne kötülük var? Zaten biz teklif ediyoruz. Soruyoruz: ‘Ne istiyorsunuz?’ Diyorlar ki: ‘Doğudan batıya, kuzeyden güneye geçmek istiyoruz.’ Biz de diyoruz: ‘Buyurun geçin, problem ne bunda?’”

Paşinyan ayrıca, Türkiye'nin Orta Asya ve Çin ile ekonomik ilişkilerini geliştirmek istediğini, Ermenistan’ın da kendi kalkınmasını hedeflediğini belirtti.





Paşinyan, sözlerine şöyle devam etti:

“Barış Kavşağı, Turan’a giden yol için bir engel değil. Yol zaten hazır. Eğer su yolu varsa, bu suyu birlikte içebiliriz. Hiçbir engel yok.”

Barış Kavşağı projesi, Ermenistan'ın, Azerbaycan ve Türkiye tarafından desteklenen Zengezur Koridoru planına karşı sunduğu alternatif bir plan olarak biliniyor.

ERMENİSTAN'DAN GELEN İTİRAZLAR

Paşinyan'ın sözleri, ülkedeki muhalif basın tarafından tepkiyle karşılandı. Politik.am'de yer alan konuya ilişkin bir değerlendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Paşinyan’ın, bu sözleriyle Türkiye’nin stratejik hedeflerini hafife aldığı ve adeta normalleştirdiği görüldü. Ancak yorumculara göre, Paşinyan burada ya bilerek konuyu çarpıtıyor ya da tehlikenin farkında değilmiş gibi davranıyor..."

"Turan, [büyük olasılıkla Zengezur Koridoru kastediliyor] fikrinin, yalnızca bir ulaşım projesi değil; İran, Rusya ve Çin’e karşı konumlandırılmış büyük ölçekli bir jeopolitik vizyon" olduğunun iddia edildiği yazı, "Bu projede, Ermenistan’ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığına yer yoktur. Hatta bu tür bir entegrasyonun önündeki en büyük engel olarak görülmektedir" ifadeleriyle devam etti.