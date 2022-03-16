Ermenistan Dışişleri Bakanı: "Ermenistan sınırları açmaya hazır"

16 Mart 2022 Çarşamba, 06:42

Reuters Mirzoyan ve Çavuşoğlu geçen hafta Antalya'da bir araya geldi

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada Ermenistan halkının Türkiye ile normalleşme sürecine destek verdiğini aktardı.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Mirzoyan, AA muhabirinin sorularını yazılı olarak yanıtladı.

Mirzoyan, "Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor" ifadelerini kullandı.

Mirzoyan röportajda ayrıca, "Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır" dedi.

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri tarafından 14 Ocak'ta normalleşme süreci başlatılmıştı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı'nın davetini kabul ederek Antalya'ya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, geçen hafta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Normalleşme süreci kapsamında iki ülke karşılıklı özel temsilciler atamıştı.

Mirzoyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin seyrine yönelik şunları kaydetti:

"Genel olarak pozitif. Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır. Süreci bu amaca götürecek siyasi bir iradenin olduğunu Türk mevkidaşımdan da duymak beni mutlu etti. Hızla değişen dünyada somut adımlar atmaktan çekinmememiz gerektiğine inanıyorum."

İki ülke halkının İstanbul-Erivan arası direkt uçuşlardan faydalandığını belirten Mirzoyan, sınırların açılmasına yönelik, "Sınırların açılması, iki ülke arasındaki bağlantısallığa, ticari ve ekonomik ilişkilere, halklar arası ilişkilere ve bölgenin genel istikrarına pozitif bir etki yapacaktır" ifadelerini kullandı.

'Şüpheyle yaklaşan gruplar ele alınmalı'

Mirzoyan, ilişkileri normalleştirmek amacıyla ön koşulsuz müzakereler için özel temsilcilerin sırasıyla Moskova ve Viyana'da bir araya geldiğini de anımsattı.

Ermeni siyasetçi, Ermenistan halkının Türkiye'yle normalleşme sürecine yaklaşımıyla ilgili şu ifadeleri kullandu:

"Genel olarak Ermenistan halkı Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesini istiyor. Bu durum kamuoyu araştırmalarına da yansıyor. Elbette hem Ermenistan hem de Türkiye'de bu sürece şüpheyle yaklaşan bazı gruplar var. Her iki taraftan da yetkililer bu sorunları ele almak için siyasi liderlik yapmalıdır."

Türkiye ve Ermenistan, 2020 sonunda yaşanan Dağlık Karabağ savaşının Azerbaycan tarafından kazanılmasının ardından 2021 sonlarında ilişkileri normalleştirme yönünde karar aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, ilişkilerin düzelmesini, diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve sınırların açılmasıyla ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti.