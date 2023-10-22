Ermenistan ile Fransa arasında silah anlaşması
Fransa Savunma Bakanı Lecorno, Paris ile Erivan arasında hava savunma silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşma yapılacağını açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Paris ve Erivan'ın Pazar günü özellikle hava savunma alanında olmak üzere Fransız silahlarının satın alınmasına ilişkin anlaşmaları resmileştireceğini söyledi.
Lecornu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ermenistan'ın sivil halkını korumasına ve sınırlarının savunmasını sağlamasına izin vermek gerekiyor. Yarın Ermenistan'ın Fransız üreticilerden belirli miktarda silah satın almasını özellikle de ülkenin gökyüzünün korunmasını sağlayacak bir sözleşme imzalayarak resmileştireceğiz."
Sputnik'te yer alan bir habere göre, Ekim ayının başlarında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Erivan'ın yeni bir askeri ortağa ihtiyacı olduğunu ve Fransa ile askeri yardım konusunu görüştüklerini söylemişti.
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