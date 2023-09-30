Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Ermeni gruplardan Türk diplomatlara provokasyon!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:34

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:48

ABD'nin Los Angeles kentinde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü'nün ortak düzenlediği Türkiye’nin Kamu Diplomasisi konulu etkinlikte Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a yönelik saldırı girişimi oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Murat Mercan'a yönelik saldırı girişimine tepki göstererek, açıklama yaptı.

ABD'nin Los Angeles şehrinde Türkiye konulu konferansa Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Gurbanov katıldı.



Ermeni protestocular Konferansı provoke etmeye çalıştı ve Elçilik görevlilerine fiziki saldırıda bulunuldu. pic.twitter.com/ntSWDNHhnb — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 30, 2023

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dışişleri Bakabnlığı, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Annaberg Gazetecilik Okulu ve Yunus Emre Enstitüsü eş ev sahipliğinde 29 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Türkiye’nin Kamu Diplomasisi konulu konferansa katılan yetkililerimiz radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alınmış, sözlü ve fiziki tacize uğramıştır. ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellemiştir."

Açıklamada ayrıca, "Ülkemizi ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan Hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesi endişe vericidir. Heyetimize fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki süreç tarafımızdan başlatılacaktır.Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır" denildi.