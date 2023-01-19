Ermenistan kışlasında çıkan yangında 15 asker öldü

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:53

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 09:53

Ermenistan'ın, Gegharkunik bölgesindeki Azat köyünde bulunan kışlada gece yangın çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, üç askerin de durumunun ağır olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ön bilgilere göre, bir askeri birliğin mühendis ve keskin nişancı bölüğünün kışlasında çıkan yangın sonucu 15 asker hayatını kaybetti. Üç askerin durumu ciddi olarak değerlendiriliyor" denildi.

Bakanlığa göre yangın Perşembe günü saat 01:30 sularında çıktı.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.