Ermenistan kışlasında çıkan yangında 15 asker öldü
Ermenistan Savunma Bakanlığı, bir askeri kışlada yangın çıktığını ve çıkan yangında 15 askerin öldüğünü açıkladı.
Ermenistan'ın, Gegharkunik bölgesindeki Azat köyünde bulunan kışlada gece yangın çıktı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, çıkan yangında 15 askerin öldüğünü, üç askerin de durumunun ağır olduğunu söyledi.
AFP'nin haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ön bilgilere göre, bir askeri birliğin mühendis ve keskin nişancı bölüğünün kışlasında çıkan yangın sonucu 15 asker hayatını kaybetti. Üç askerin durumu ciddi olarak değerlendiriliyor" denildi.
Bakanlığa göre yangın Perşembe günü saat 01:30 sularında çıktı.
Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcının eşi cezaevinde yaşamını yitirdi
- Erdoğan'dan kürsüde seçim için '14 Mayıs' mesajı
- Başkan Soyer 'Zehirsiz kent İzmir' için imza attı
- Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu vurgusu
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- CHP'den 'seçim' için ilk tepki
- Erbakancıları nasıl katlettiler?
- Peker seçim öncesi video 'sözü' vermişti
- Kılıçdaroğlu'ndan '14 Mayıs' açıklaması
- SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye kötü haber