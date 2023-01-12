Rusya'dan Ermenistan'a 'müzakere' suçlaması

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 15:08

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:08

Rusya, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ konusunda yürütülen barış müzakerelerini bozduğu için Ermenistan'ı suçladı.

Bu suçlama, Rusya ile Ermenistan arasında son zamanlardaki anlaşmazlığın işaretlerinden biri oldu.

Ermenistan ve Azerbaycan aylardır Dağlık Karabağ'da barış anlaşması imzalanması amacıyla müzakereler yürütüyordu. Dağlık Karabağ, Azerbaycan sınırları içinde etnik Ermenilerin yaşadığı bir bölge olarak uluslararası anlamda tanınıyor.

Reuters'ın haberine göre Rusya, Ermenistan'ı iki taraf arasındaki barış görüşmelerini iptal etmekle suçladı ve Erivan'a müzakere masasına geri dönme çağrısında bulundu.

Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, "Resmi açıklamalardaki hatırı sayılır farklılıklar nedeniyle Erivan'ın pozisyonunu kestirmek zor" dedi.

Erivan'ın Aralık ayında Moskova'da düzenlenmesi planlanan barış müzakerelerinden çekilme kararından sonra, "kendilerini barış anlaşmasını görüşmekten alıkoyduğunu" ifade eden Zakharova, "Eğer Ermeni ortaklarımız bu sorunları çözmek konusunda gerçekten isteklilerse... o zaman skolastik düşünceye kapılmaktansa, birlikte çalışmaya devam etmek gerekiyor" dedi.

Geçen ay kendilerini çevre aktivisti olarak niteleyen Azerbaycanlı siviller, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında Laçin koridoru olarak adlandırılan tek kara yolunu kapatmıştı.

Ermenistan bu eylemi hükümet tarafından desteklenen bir abluka olarak nitelerken; Azerbaycan, göstericilerin Ermenistan tarafından yasa dışı madencilik yapıldığı yönünde meşru endişeleri olduğunu belirtmiş ve bölgenin abluka altında olduğu iddiasını reddetmişti.