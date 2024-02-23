Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı

Yayınlanma: 23.02.2024 - 15:28

Güncelleme: 23.02.2024 - 15:33

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden, Yellice köyündeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sınırda durumun gerginleşmemesi ve istikrarın korunması amacıyla Azerbaycan birlikleri, karşılık vermemiştir. Ermenistan'ın askeri yönetimine, sınırda son 5 ayda yaşanan istikrarı bozmaya ve durumun kontrolden çıkmasına yönelik provokasyonlara izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz. Bu eylemlerin faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

AZERBAYCAN'I SUÇLAMIŞTI...

Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Fransız televizyon kanalı France 24'e verdiği mülakatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemize yönelik olarak ortaya attığı asılsız iddialar, bölgedeki gerilimi kasıtlı olarak tırmandırmak suretiyle barış sürecine bir darbe daha vurmayı amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Bu tür açıklamalar için Fransa'nın seçilmesi, Ermenistan tarafından Almanya'nın çabalarına saygısızlık olarak değerlendirilmekte ve Fransa'nın barış süreci üzerindeki zararlı etkisinin devam ettiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir" denildi.

Paşinyan demecinde, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı bir saldırı hazırlığında olduğunu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuk normlarına uymadığını, gerçekleri çarpıtmak ve uluslararası toplumu aldatmayı amaçladığını iddia etmişti.